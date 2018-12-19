Вчера, 18 декабря, туристы из Алтайского края вылетели с Хайнаня в Москву. Покинуть китайский курорт путешественники должны были еще 14 декабря, но рейс в Барнаул был отменен из-за финансовых проблем туроператора "Жемчужная река". Точное число летевших уточнить не удалось.
Как рассказала Amic.ru родственница задержавшихся в Китае туристов, они вылетели из Хайнаня в московский аэропорт Внуково. Там их встретили и проводили до Домодедово. Уже оттуда путешественники вылетели в Барнаул. Все расходы по перелету из столицы взяло на себя барнаульское турагентство "Омега Тур".
14 февраля, в день планируемого возвращения домой, алтайских туристов переселили в другой отель. По словам собеседницы, она связалась с "Турпомощью", но там внятных ответов на свои вопросы она не получила.
"В Москву летали рейсы, в прошлую субботу полетел очередной рейс, но в списках родителей так и не было. Я в очередной раз позвонила в "Турпомощь", начала объяснять ситуацию, что там находятся инвалиды, пенсионеры, на что оператор спросил меня: "А зачем инвалиды вообще туда полетели?", — рассказала девушка.
Она добавила, что у ее отца начало заканчиваться лекарство от астмы, которое ему жизненно необходимо. Но ситуацию удалось разрешить, и лекарство передало турагентство, которое продало им путевку.
Напомним, что из Барнаула на Хайнань летело около 200 человек. Вернуться они должны были 14 декабря. Однако за несколько дней до вылета домой туристам сообщили, что возвращаться они будут не в Барнаул, а в Читу. А оттуда добираться до родного города они должны были самостоятельно на свои средства.
Всего из-за финансовых проблем туроператора "Жемчужная река" в Китае застряли около 1,5 тысячи туристов.
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