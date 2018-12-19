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Следи за языком: "Единая Россия" обяжет членов партии блюсти этику

, ИА "Амител", Александра Черданцева
В Алтайском крае партия готова распрощаться с тем, кто перестал разделять её интересы

Фото: Александра Черданцева

"Единая Россия" в Алтайском крае проведет тотальный аудит членов. Из партии могут исключить не только уехавших и умерших, но и тех, кто потерял связь с партией, а также нарушает этические правила. Под исключение может попасть до 20% единороссов. Об этом на встрече с журналистами сообщили глава регионального отделения партии Александр Романенко и глава исполкома реготделения Денис Голобородько.

Пересмотрят не только "мертвые души" — умерших и уехавших из региона, но и тех, кто потерял связь с партией по идеологическим соображениям. Надо было давно это сделать, признался Александр Романенко, но запустили.

"Все депутаты получили специальные анкеты, в которых они смогут сформулировать свою позицию относительно партии, своей роли в ней и планах работы на будущее", — сказал Денис Голобородько.

 Сегодня в регионе официально 29,7 тысяч единороссов, ещё более 19 тысяч — сторонники партии. У "ЕР" 69 местных отделений в городах и районах и 1342 первичные организации. Если действительно уйдет 20% партийцев, то за счет вхождения в партию сторонников, общее число членов можно даже увеличить. 

В ближайшее время в "Единой России" по всей стране будут введены этические правила. Какие именно, пока не понятно — решение принимает федеральное руководство. Но в Алтайском крае есть, к кому их можно применить.

Так, по словам Дениса Голобородько в уставе пропишут какие этические нарушения могут стать поводом для исключения человека из процедуры предварительного голосования (праймериз). Напомним, "Единая Россия" первой стала массово приглашать на выборы не членов партии. Однако шансом стать депутатом от партии пользуются не только её сторонники, но те, кто пытается решить личные вопросы или дискредитировать партию.

Также "Единая Россия" намерена ввести практику составления рейтингов депутатов и региональных отделений. А ещё партия создает приложение "Партия на ладони" и "Избиратель-депутат", где можно узнать, кто является депутатом на твоем округе и связаться с ним.

Александр Романенко уже как председатель краевого Заксобрания пообещал, что и АКЗС станет более открытой структурой.

"Будем пытаться уходить от ошибочных решений, когда власть обсуждала (важные вопросы — прим.ред.) в кулуарах, а потом представляла решения населению как свершившийся факт. Надо советоваться с жителями края. Мы смело выносим на обсуждение вопросы мусорной реформы, переход на цифровое телевидение", — сказал Романенко.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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