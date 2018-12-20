Новый год – время подарков, поэтому отдел продаж "Барнаулкапстрой" — одной из ведущих компаний нашего города - информирует о приятном сюрпризе для тех, кто мечтает о новоселье: только до конца января при покупке квартиры в PLAZA теплое парковочное место на подземной парковке жилого комплекса предоставляется на 6 месяцев совершенно бесплатно. Это тот срок, в течение которого покупатель сможет оценить все достоинства подземного паркинга, а также другие преимущества ЖК PLAZA.

В САМОМ СЕРДЦЕ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

Недавно построенный в исторической части нашего города и заменивший собой невзрачный частный сектор, монолитно-каркасный жилой комплекс PLAZA находится по адресу ул. Никитина, 107, прямо напротив одноименного делового центра. В шаговой доступности от него — Демидовская площадь, Барнаульский сереброплавильный завод, парк Центральный, "Барнаульский Арбат", где планируется проведение основных массовых мероприятий, и другие брендовые для города места. Броский, стильный и привлекающий внимание, ЖК PLAZA выделяется на рынке недвижимости не только смелым дизайном в духе мегаполиса, но и широким выбором квартир: здесь есть уютные студии, классические "однушки" и двухкомнатные квартиры, просторные трех- и четырехкомнатные варианты. Из окон многих квартир открывается потрясающий вид на мост и Нагорный парк. Имеется возможность приобретения жилья через ипотеку на выгодных условиях, а также с привлечением материнского капитала.

Как и положено современному жилому комплексу, PLAZA отличается развитой инфраструктурой с объектами общественного назначения, где все необходимое – от магазинов и бытовых услуг до фитнес-центра — всегда под рукой, и благоустроенной дворовой территорией. Однако то, что вносит особенно весомый вклад в комфорт его жильцов, — это теплая двухуровневая парковка с двумя раздельными въездами, рассчитанная на 96 парковочных мест.

СЛАГАЕМЫЕ КОМФОРТА: ЗАКРЫТАЯ ТЕРРИТОРИЯ ПЛЮС ТЕПЛАЯ ПАРКОВКА

Только представьте себе, насколько это удобно: припарковаться, выйти из машины, вызвать лифт и в считанные секунды оказаться у себя дома. Кроме того, закрытая территория жилого комплекса и личное машиноместо не только решают для владельцев квартир в PLAZA извечную проблему, где припарковаться, но и являются гарантией того, что "чужие" автомобили не займут пространство, как это постоянно бывает на уличной парковке. ЖК PLAZA – это не только престижно, но и по-настоящему комфортно!

Поторопитесь получить теплую парковку для автомобиля бонусом к новой квартире на целых 6 месяцев, обратившись в отдел продаж "Барнаулкапстрой": акция действует до 31 января 2019 года.

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефон (3852) 252-337

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