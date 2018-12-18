Путин пригрозил агрессорам уникальными ракетами и лазерным оружием

Президент России Владимир Путин в ходе итоговой коллегии Минобороны заявил, что новинки отечественного ВПК "кратно увеличивают потенциал армии и флота", сообщает пресс-служба Кремля.
"Имею в виду начало серийного производства ракетного комплекса "Авангард" и успешные испытания "Сармата", несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса "Кинжал", а также отработку практического применения боевых лазерных комплексов "Пересвет". Это оружие кратно — именно кратно — увеличивает потенциал армии и флота, тем самым надежно и безусловно обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия", — подчеркнул Путин.
По его словам, новейшее российское вооружение укрепляет баланс сил, а значит, и стабильность в мире.
"Надеюсь, наши новые системы заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике", — заявил Путин.
По его словам, все виды и рода российских войск при этом развивались сбалансировано. Сейчас армия оснащена современными образцами оружия и техники, добавил президент.
Комментарии
ага мультиками где мы это всё видели там поржут