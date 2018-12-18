Судоходство по Керченскому проливу приостановлено из-за непогоды

Судоходство по Керченскому проливу прекращено с утра 16 декабря из-за неблагоприятной для судоходства погоды, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Росморречфлот.
Работа Керчь-Еникальского канала, Таманского судоходного пути и Керченской переправы 16 декабря приостановлена по погодным условиям с 06:00, подтвердили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта России. В проливе разгулялся северо-восточный ветер, который дует со скоростью от 10-15 метров в секунду.
В Росморречфлоте не смогли уточнить, когда судоходство будет возобновлено. Вероятнее всего, пролив снова будет открыт после того, как установится подходящая погода. Сейчас в районе объявили штормовое предупреждение.
В крымской портовой службе рассказали, что скорость ветра у Крымского моста достигает 22 метров в секунду. Температура воздуха днем 18 декабря составляет +5 градусов.
В прошлый раз судоходство по Керченскому проливу приостанавливали 28 ноября из-за экстренного погодного предупреждения. Судоходство было возобновлено в полном объеме 1 декабря.
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