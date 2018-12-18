Выпускников автошкол занесут в общий федеральный реестр

С 1 января 2019 года российские автошколы будут обязаны передавать данные о выпускниках в федеральный реестр Рособрнадзора, пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Электронные данные новоиспеченного водителя будут передаваться в Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО).
Изменять информацию в базе смогут только сотрудники учебных заведений, которые будут подтверждать поправки электронной подписью.
Информацию о водителе сможет получить любой пользователь, который знает фамилию, имя, отчество и номер свидетельства водителя.
Президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева отметила, что данная система позволит россиянам избежать лишения прав из-за их нелегитимности, так как внести данные смогут автошколы только с действующей лицензией.
Реестр был запущен еще в 2013 году, однако ранее в систему включались данные только вузов и школ. Неизвестно, нужно ли будет вносить в ФИС ФРДО все данные водителей, которые получили водительские права с 2013 по 2018 год.
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