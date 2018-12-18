Путин подписал закон о блокировке опасных для детей сайтов

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов, побуждающих детей к совершению преступлений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законопроект вносит изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Согласно закону, распространение в интернете подобной информации будет являться основанием для включения опасных интернет-ресурсов в единый реестр запрещенных сайтов и незамедлительного ограничения доступа к ним. Сейчас, по закону, доступ к подобным ресурсам ограничивается в течение суток.
Автором инициативы была депутат Госдумы Ирина Яровая. Она рассчитывает, что Роскомнадзор сможет немедленно передавать полиции информацию, которая поможет найти и наказать преступников. Срок для привлечения их к ответственности сокращен с трех суток до одного дня.
В 2017 году было заведено около 200 уголовных дел, связанных с вовлечением детей в "группы смерти" и "колумбайн-сообщества". Было заблокировано около 1,5 тысячи сайтов и несколько сотен тысяч публикаций.
Комментарии