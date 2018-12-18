Министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что оснащенность российской армии современными оружием и техникой в 2019 году должна достигнуть 67%, а число военных, которые служат по контракту, в 2025 году составит 475,6 тысячи человек, сообщает пресс-служба Кремля.
Шойгу объявил о планах обеспечить "неукоснительное выполнение государственного оборонного заказа", чтобы повысить оснащенность ВС современным оружием.
В частности, по словам министра, в 2019 году Воздушно-космическим силам, морской авиации и войскам ПВО планируется поставить два полковых комплекта зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф", один зенитно-ракетный комплекс "Витязь" и семь дивизионных комплектов зенитно-ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". Будет развиваться и баллистическое направление за счет постановки на боевое дежурство более 30 пусковых установок "Ярс" и "Авангард".
Шойгу отметил, что в 2019 году Минобороны предстоит решить ряд приоритетных задач. По стратегическим ядерным силам — поставить на боевое дежурство в ракетных войсках стратегического назначения 31 пусковую установку с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард". Также планируется обновление и воздушного парка российской армии. Это произойдет за счет поставки четырех модернизированных ракетоносцев Ту-95 в Воздушно-космические силы.
Кроме того, как отметил Шойгу, число военных, которые служат в российской армии по контракту, в 2025 году составит 475,6 тысячи человек, а количество срочников сократится до 220 тысяч.
"К исходу 2025 года (контрактников) количество достигнет 475,6 тысячи военнослужащих, при этом пропорционально до 220 тысяч будет снижена потребность в призыве граждан на военную службу", — сказал Шойгу.
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