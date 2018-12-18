Жители России в 2018 году стали вдвое чаще посещать заведения быстрого питания, пишут "Известия" со ссылкой на исследование сервиса "Яндекс.Деньги".
Потребители выбирают фастфуд из-за относительно низких цен даже по сравнению с домашней едой, отмечают эксперты, причем быстрое питание предпочитает в основном молодежь. Это противоречит стремлению властей приучить россиян к здоровому образу жизни, поэтому государству нужно работать с предприятиями общепита, чтобы те включали в меню более полезные блюда.
Средний чек любителей быстрого питания за год практически не изменился и составил 314 рублей. При этом, как отмечается, покупатели стали тратить меньше денег на фастфуд. Это можно объяснить тем, что торговые точки регулярно проводят промоакции, предлагая скидки и кэшбэк, пришли к выводу аналитики.
При этом интерес к заведениям общепита и сумма заказа в регионах разные.
В частности, в уходящем году популярность фастфуда больше всего выросла в Воронеже. Здесь общее количество платежей выросло в 2,5 раза.
В лидерах также оказались Уфа и Пермь (в 2,2 раза).
В Москве, напротив, зафиксировано падение популярности фастфуда в 1,5 раза.
Больше всего денег в заведениях быстрого питания готовы оставлять жители Екатеринбурга (381 руб. за один заказ — рост на 10%). Далее следует Москва (371 руб.) и Новосибирск (347 руб.).
Несмотря на рост популярности фастфуда в Воронеже и рост количества платежей, жители здесь меньше всего оставляют денег в ресторанах быстрого питания (223 руб.). Сумма даже уменьшилась за год на 10%, отмечает издание.
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