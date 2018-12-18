В Бийске 16-летнего подростка вызвали на допрос из-за того, что он выложил в сториз в своем Instagram видео с человеком в полицейской форме, пишет Znak.com со ссылкой на Telegram-канал "Правозащита Открытой России".
Сообщается, что молодой человек снял несколько видео, на которых запечатлено, как он просит полицейского уступить место бабушке в маршрутке, однако тот отказывается.
На одном из сообщений была подпись, в которой полицейский, отказавшийся уступить место, был назван словом, созвучным со словом "чудак".
Незамедлительно подросток был вызван на допрос к следователю, который сообщил по телефону, что в отношении школьника хотят возбудить уголовное дело по статье 319 "Оскорбление представителя власти".
"Отказался идти в Следственный комитет без повестки. Как только ее вышлют, он пойдет на допрос с адвокатом", — говорится в Telegram-канале.
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