В городе Мыски Кемеровской области покрасили белой краской снежные горки, сооруженные для детей, чтобы скрыть черную угольную пыль из-за которой горки стали черными, сообщает "Росбалт" со ссылкой на общественного деятеля Максима Учватова.
Местные жители сняли на видео эти горки. "А мы говорим, что в армии траву красят", — комментирует автор видео. По ее словам, для постройки горок изначально свезли черный снег, и теперь, чтобы воссоздать классический снежный городок, было решено покрасить снег "водоэмульсионкой".
На стенах горок видны потеки краски, а при прикосновении эта краска остается на руках.
"Там есть несколько угольных разрезов и территория погрузки у железной дороги, причем технологическая дорога заходит в город. В итоге, пыль разносится по городу", — рассказал Максим Учватов.
Общественник напомнил, что кузбасские чиновники время от времени устраивают подобные "приколы", разнося себе "славу" по всей стране.
"В Белогорске чиновники однажды детскую площадку нарисовали в фотошопе. А в Междуреченске детскую площадку привезли на место, сфотографировали и снова увезли", — рассказал Учватов.
Отмечается, что в Кузбассе есть движение местных жителей за закрытие или ограничение работы угольных разрезов, наносящих ущерб здоровью людей.
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