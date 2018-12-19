Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили убийством

Анонимное электронное письмо с угрозами поступило в адрес судьи Московского городского суда в связи с рассматриваемым делом футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает ТАСС.
Судье пригрозили смертью в случае продления фигурантам ареста.
"А судья пусть ходит с охраной, потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни", — процитировали в пресс-службе суда анонимное письмо.
Информация об угрозах передана в полицию.
Во вторник, 18 декабря, Мосгорсуд оставил в СИЗО до 8 февраля 2019 года всех четверых арестованных — братьев Кокориных, Мамаева и друга футболистов Александра Протосовицкого.
Таким образом, Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского суда Москвы, который 5 декабря рассмотрел ходатайство о продлении ареста футболистам не в пользу спортсменов.
Комментарии