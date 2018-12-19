Захарова предложила называть украинцев "сестрами"

Официальный представить Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала появившуюся в украинских СМИ информацию о том, что у президента Украины Петра Порошенко и главы украинского МИДа Павла Климкина есть родственники в России.
Захарова заявила, что у старшего сына Порошенко жена родом из России и пока неизвестно, сдала ли она российский паспорт. А дядя и тетя тещи старшего сына Порошенко проживают на территории Крыма.
Она также сообщила, что Климкин родился в Курске, а образование получал в Москве. Зять Климкина — генерал-майор в отставке — в 2014 году получил медаль "За возвращение Крыма" и продолжает жить на полуострове.
"Так что еще раз представители киевского режима затянут песню, что "не братья нам", будем называть их сестрами", — заключила Захарова.
16 декабря Порошенко поручил проверить всех госслужащих на наличие родственников, которые имеют российское гражданство.
"У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которых есть родственники в Крыму. Как только проверка будет завершена и у меня будут основания [об увольнении], за мной дело не станет", — заявил Порошенко.
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