Глава Общественной палаты РФ рассказал о бездумном поднятии тарифов

Глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев заявил, что если бездумно поднимать тарифы, то можно до "желтых жилетов дойти", имея в виду протесты в Париже из-за намерения властей Франции поднять цены на бензин, пишет Znak.com.
"Если люди бедны, как их заставить платить больше?" — заявил Фадеев во время своего визита в Курган, где встречался с врио губернатора Вадимом Шумковым и общественниками региона.
Отмечается, что такое мнение глава ОП озвучил после предложения курганского общественника Ивана Камшилова о необходимости поднимать тарифы и за капремонт, и за вывоз мусора.
В свою очередь Шумков отметил, что для подобных решений нужно спрашивать мнение людей. На это Камшилов привел пример с пенсионной реформой, когда, по его словам, "тоже никто никого не спрашивал".
Акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября. Они сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В итоге власти пошли на уступки митингующим и приняли решение не поднимать цены на бензин.
Комментарии
Хоть до одного дошло.