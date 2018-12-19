Депутат Госдумы РФ Алексей Чепа, работающий в Комитете по международным делам и часто критикующий Запад, переписал бизнес в Лондоне на сына, а квартиру в Майами — на племянницу, пишет "Медуза".

Чепа избрался в Госдуму в 2011 году. Переизбравшись в 2016 году оказался самым богатым депутатом в своей фракции. Регулярно критически высказывается о международной политике США и Великобритании и критикует международные санкции в отношении России, отмечает издание.

В 2009 вместе с ресторатором Аркадием Новиковым Чепа открыл в Лондоне ресторан Novikov. Тот был очень популярным: на 2013-й год выручка составила 25 млн фунтов. Первые несколько лет Чепа числился совладельцем ресторана (ему принадлежало 45% акций) — вместе с партнером Новикова Александром Соркиным и двумя юридическими лицами. В 2013 году — к тому моменту Чепа уже два года работал депутатом Госдумы — его фамилия исчезла из списка акционеров (рестораном начали владеть две офшорные компании).

В разговоре с "Медузой" депутат подтвердил, что открывал ресторан вместе с Новиковым. По словам Чепы, ему пришлось отдать акции сыну из-за "жесткого" российского законодательства. "Не хотелось отдавать ресторан, честно говоря. Это очень престижное место, я очень старался, чтобы оно было лучшим. Мы вместе с Аркадием ездили, по ночам строили, потому что днем не разрешали работать. Эти дурацкие английские законы очень сложные — нельзя производить шумные работы в определенные часы", — говорит Чепа

В 2013 году сыну Чепы Даниилу было 16 лет. В списке совладельцев Novikov он появился в 2017 — а уже на следующий год передал свою долю в ресторане киприоту Костасу Эконому. Как рассказывает источник, работавший в компании депутата, Эконом — доверенное лицо Чепы. Сам депутат назвал Эконома просто знакомым.

Даниил Чепа сейчас живет в Лондоне и слушает ремиксы на гимн России, отмечает издание со ссылкой на его аккаунты в соцсетях. Там же живет и возглавляет компанию, производящую дорогую одежду, дочь Алексея Чепы Анастасия — еще в 2006 году Чепа купил ей там квартиру за 1 миллион фунтов.

Как рассказал "Медузе" сам депутат, он часто ездит в Лондон в гости к детям. По словам Чепы, ухудшения отношений России с Западом его сильно нервируют. На вопрос о том, опасается ли он попадания в санкционные списки, Чепа ответил: "Я бы этого не хотел".

Также отмечается, что раньше у депутата была квартира в Майями за 2,5 млн долларов. Сейчас квартирой владеет Вера Афанасьева. По данным "Медузы", это племянница депутата. Сам Чепа не опроверг это в разговоре.

Две компании, принадлежащие Афанасьевой, в 2010-х годах были резидентами "Сколково" — и, по данным "Спарк-Интерфакса", получили от министерства образования и науки и других государственных институций более 450 миллионов рублей на научные разработки. Примечательно, что закончены эти разработки так и не были — обе компании обанкротились после того, как с них через суд начал требовать деньги "Банк развития технологий".

Основным бенефициаром банка был депутат Алексей Чепа, а в совет директоров входила его жена Ирина, пишет издание. В мае 2016 года Центробанк отозвал у банка лицензию — как позже выяснилось, "дыра" составила почти миллиард рублей.