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Восьмибалльные заторы образовались на дорогах столицы Алтайского края в среду, 19 декабря. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее затруднено движение по улице Попова на участке от Энтузиастов до Павловского тракта, по проспекту Ленина от пересечения с Северо-Западной до Кулагина, а также по Павловскому тракту в районе улиц Просторной, Попова и после кольцевого перекрестка. Скорость движения здесь не превышает 7-10 километров в час.
Кроме этого, заторы наблюдаются на отрезках улиц Малахова, Северо-Западной, Матросова, Советской Армии, Молодежной, Георгиева, Власихинской, Кутузова, проспектов Строителей и Красноармейского, а также на площади Октября.
Отметим, что в городе произошло одно ДТП на улице Власихинской перед пересечением с шоссе Ленточный Бор.
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