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Заслуженный артист РФ Олег Мартьянов скончался во вторник, 18 декабря, в возрасте 66 лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт Малого театра.
"Восемнадцатого декабря на 67-м году жизни скончался заслуженный артист России Олег Сергеевич Мартьянов", — цитирует агентство текст сообщения.
Коллектив театра выразил соболезнования родственникам и близким Мартьянова.
Артист родился 18 марта 1952 года. В Малый театр он попал сразу после окончания Высшего театрального училища имени Щепкина в 1973 году.
За карьеру Мартьянов принял участие в более чем 70 постановках. Самыми известными его работами стали фильмы "Голубка", "А вы любили когда-нибудь?", "Черная акула" и "Посвящение в любовь".
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