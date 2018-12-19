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Чувство сожаления из-за распада СССР испытывают около 66% россиян, за год данный показатель вырос на 8%. При этом в течение предыдущих десяти лет он не поднимался выше 61%, пишут "Ведомости", ссылаясь на итоги опроса "Левада-центра". Доля тех, кто считает, что Советский Союз можно было сохранить, составила 60%.
Абсолютный максимум был зафиксирован в 2000 году: тогда тоску по СССР ощущали 75% респондентов.
Большинство участников опроса, которые сожалеют о распаде Советского Союза, — это люди старше 55 лет, но и среди молодежи 18–24 лет такие настроения растут. Среди основных причин возникновения ностальгии по СССР называют разрушение единой экономической системы (52%), потерю чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%).
Социолог "Левада-центра" Карина Пипия отметила, что причиной роста ностальгии по СССР стало повышение пенсионного возраста. "Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем", — цитирует издание ее слова.
В начале декабря ВЦИОМ проводил опрос, по итогам которого стало известно, что большинство россиян считают право на охрану здоровья важнейшим из гарантированных Конституцией. Об этом заявили 49% участников опроса, важными права на образование и труд сочли 45% и 40% респондентов соответственно.
В исследовании было сказано, что 38% россиян считают важным право на социальное обеспечение. По 36% опрошенных выделили право на жизнь и право на жилище. Право на защиту своих прав и свобод, включая судебную защиту, назвали важным 30% опрошенных, право на свободу и личную неприкосновенность — 29%.
По итогам опроса Левада-центра в ноябре, россияне разошлись в оценке выбранного страной пути. 47% опрошенных сочли, что страна движется в правильном направлении, 42% высказали противоположное мнение. При этом 11% не смогли дать ответ, добавляет РБК.
Комментарии
Тоскуют по СССР потому, что работа была с достойной оплатой, была уверенность в будущем, налогами для откорма "чаек" не обкладывали и в тюрьму по липовому обвинению ("укусил сотрудника полиции" не сажали
вообще тоска по СССР это не то же самое, что сожалеть о распаде
я сожалею о том, что распался СССР, но не тоскую о нем, понимаете разницу?
Думается мне, что этот показатель несколько преуменьшен... На самом деле таких людей гораздо больше
Тоскуют, понятное дело, поколение 60-х и все, кто старше. Далее - никакой тоски нет. а только осмысление того, что происходило в СССР при коммунизме. Причина плачевного состояния РОССИИ сегодня - коммунизм, СССР, коллективизация и все прочее
при СССР на пережитки царизма списывали
из-за распада СССР
неуж-то сам распался и три сепаратиста в Беловежской пуще ни при делах...