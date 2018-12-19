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Чувство сожаления из-за распада СССР испытывают около 66% россиян, за год данный показатель вырос на 8%. При этом в течение предыдущих десяти лет он не поднимался выше 61%, пишут "Ведомости", ссылаясь на итоги опроса "Левада-центра". Доля тех, кто считает, что Советский Союз можно было сохранить, составила 60%.

Абсолютный максимум был зафиксирован в 2000 году: тогда тоску по СССР ощущали 75% респондентов.

Большинство участников опроса, которые сожалеют о распаде Советского Союза, — это люди старше 55 лет, но и среди молодежи 18–24 лет такие настроения растут. Среди основных причин возникновения ностальгии по СССР называют разрушение единой экономической системы (52%), потерю чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%).

Социолог "Левада-центра" Карина Пипия отметила, что причиной роста ностальгии по СССР стало повышение пенсионного возраста. ​"Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем", — цитирует издание ее слова.

В начале декабря ВЦИОМ проводил опрос, по итогам которого стало известно, что большинство россиян считают право на охрану здоровья важнейшим из гарантированных Конституцией. Об этом заявили 49% участников опроса, важными права на образование и труд сочли 45% и 40% респондентов соответственно.

В исследовании было сказано, что 38% россиян считают важным право на социальное обеспечение. По 36% опрошенных выделили право на жизнь и право на жилище. Право на защиту своих прав и свобод, включая судебную защиту, назвали важным 30% опрошенных, право на свободу и личную неприкосновенность — 29%.

По итогам опроса Левада-центра в ноябре, россияне разошлись в оценке выбранного страной пути. 47% опрошенных сочли, что страна движется в правильном направлении, 42% высказали противоположное мнение. При этом 11% не смогли дать ответ, добавляет РБК.