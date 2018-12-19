Фото: kotelnich.online
Водитель автомобиля Nissan Almera погиб при лобовом столкновении с КамАЗом в Павловском районе Алтайского края вечером 18 декабря.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, инцидент случился в 20:40. По предварительным данным, водитель легковушки 1965 года рождения, двигаясь от Павловска в сторону Барнаула, выехал на полосу встречного движения, где это запрещено знаками.
В результате произошло столкновение с КамАЗом под управлением мужчины 1960 года рождения.
Водитель Nissan погиб на месте происшествия. Также пострадал пассажир легковушки, мужчина 1989 года рождения. Госпитализация ему не потребовалась.
По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
Трагическая случайность. Серёжа, пусть земля тебе будет пухом.
Жаль человека... Но давайте хоть немного будем дисциплинорованными, а потом !"крутыми"!
Не пишите ерунды. Если не знаете как все произошло, лучше промолчите