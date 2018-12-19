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Водитель Nissan погиб в лобовом столкновении с КамАЗом на алтайской трассе

, ИА "Амител"
Трагический инцидент случился в Павловском районе вечером 18 декабря

Фото: kotelnich.online

Водитель автомобиля Nissan Almera погиб при лобовом столкновении с КамАЗом в Павловском районе Алтайского края вечером 18 декабря.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, инцидент случился в 20:40. По предварительным данным, водитель легковушки 1965 года рождения, двигаясь от Павловска в сторону Барнаула, выехал на полосу встречного движения, где это запрещено знаками.

В результате произошло столкновение с КамАЗом под управлением мужчины 1960 года рождения.

Водитель Nissan погиб на месте происшествия. Также пострадал пассажир легковушки, мужчина 1989 года рождения. Госпитализация ему не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

19.12.2018 09:43
гость

Трагическая случайность. Серёжа, пусть земля тебе будет пухом.

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19.12.2018 09:47
- гость -

Жаль человека... Но давайте хоть немного будем дисциплинорованными, а потом !"крутыми"!

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19.12.2018 10:33
гостья

Не пишите ерунды. Если не знаете как все произошло, лучше промолчите

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