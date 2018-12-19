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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что правительство поручило изучить жалобы транспортных компаний на подорожание топлива и проверить аргументацию заявлений о возможном росте цен на товары. По мнению Козака, ряд угроз данного толка порой звучат в качестве оправдания, передает "Коммерсант".
"Мы слышим это, мы анализируем это. У нас рыночные механизмы ценообразования на топливо, это коммерческие сделки между компаниями и производителями нефтепродуктов, но сегодня поставлена задача федеральным органам исполнительной власти проанализировать, чтобы все эти угрозы были не голословны, а основаны на конкретных фактах", — цитирует издание его слова. Вице-премьер отметил, что если угроза роста цен на товары заключается в собственном повышении цены, то "нам надо уходить тогда в государственное регулирование, в том числе на нефтепродукты и все остальные цены, а это недопустимо".
Издание напоминает, что крупнейшие российские нефтяники согласились на ультиматум правительства и присоединились к соглашению о стабилизации цен на бензин после совещания у Козака 31 октября, иначе компаниям грозили заградительные пошлины. Для обеспечения "нормальной маржинальности" независимым АЗС Независимый топливный союз предлагает отменить акцизы на горючее и обязать крупные нефтекомпании продавать все произведенные нефтепродукты через биржу.
Позднее в декабре ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний отправили письмо с предупреждением премьеру Дмитрию Медведеву о последствиях ужесточения условий по покупке корпоративными клиентами топлива у нефтяников. Уточняется, что письмо подписали, в частности, главы Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), "Руспродсоюза".
Комментарии
Про Платон так же пели, а цены растут
Правительство на другой планете живёт, родной (c)
ну да, а рост НДС никак не отразится на бензине)))
Так "оно" не во что не верит! Ни в рост цен, ни в рост тарифов, ни в маленькие пенсии и зарплаты... Это такая защитная реакция - если поверишь, вроде что то делать надо!?
Спецом глянул отчет за Январь 2018 г солярка 35 р на ГПН была! А если сравнивать как отчитался ДАМ с майбахами и яхтами - то все правильно получится 3 % подорожало, майбахи не дорожали!