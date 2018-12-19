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ФАС оштрафовала операторов "большой тройки" за внутрисетевой роуминг

, ИА "Амител"
Каждый заплатит по 737,5 тыс. рублей

Фото: smcard.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала операторов "большой тройки" — "Вымпелком", МТС и "Мегафон" — за внутрисетевой роуминг, действующий при выезде из "домашнего региона". Каждый оператор заплатит по 737,5 тысячи рублей, передает ТАСС.

"Антимонопольное ведомство наложило штраф на компании "Вымпелком", МТС и "Мегафон" за установление внутрисетевого роуминга. Каждая компания должна заплатить 737,5 тыс. рублей", — заявили в ведомстве, уточнив, что штраф должен быть оплачен в течение 60 дней.

Летом прошлого года антимонопольщики предписали "большой четверке" операторов устранить необоснованную разницу в ценах во внутрисетевом роуминге в РФ. В марте этого года ФАС возбудила дела в отношении МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома", поскольку сочла завышенными предложенные операторами цены на роуминг внутри сети в поездках по стране. Дела были завершены лишь в начале августа.

Вместе с этим развивалась история с национальным роумингом, работающим, когда сеть оператора отсутствует в регионе, и оператору приходится платить коллегам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона. В августе прошлого года ФАС возбудила соответствующие дела против "большой четверки". Штрафы МТС, "Мегафону", "Вымпелкому" и Tele2 составили по 750 тысяч рублей для каждой компании.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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