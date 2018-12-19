Где в Барнауле увидеть первым "Елки Последние"

25 декабря 2018 года при поддержке Русское Радио Барнаул и сети кинотеатров "Киномир" состоится специальный показ фильма "Елки Последние".
Создатели обещают, что эта часть станет самой трогательной, доброй и волшебной из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй.
Русское Радио Барнаул 105.4 FM дарит своим слушателям возможность первыми увидеть эту картину. Внимательно слушайте выпуски программы "Стол заказов" c 18.00 до 19.00, звоните в прямой эфир и выигрывайте пригласительный билет. Также вы можете принять участие в розыгрыше в группе во ВКонтакте, где участники соревнуются в мастерстве создания елок своими руками.
Перед сеансом гостей ждет праздничная развлекательная программа, музыка любимой радиостанции, подарки и конкурсы.
Предпоказ пройдет 25 декабря
к/т Киномир – Галактика
Начало праздничной программы 19.00
Начало сеанса 20.00
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