Фото: avto-rum.ru
Первую заправочную станцию для электромобилей открыли в Барнауле — сеть таких объектов в крае будет развивать "Алтайэнерго" — филиал ПАО "МРСК Сибири".
Открытие станции состоялось 18 декабря по адресу Правобережный тракт, 15/2. На открытии владельцы электромобилей провели тестовую зарядку. Гостям вручили сертификаты первых клиентов. В течение первого месяца работы электрозаправочной станции зарядить электромобиль бесплатно сможет любой желающий. А вот затем владельцам электрокаров потребуется авторизация, но плата за пользование электрозаправкой не будет взиматься в течение года.
По словам директора филиала "Алтайэнерго" Николая Пантелеева, еще одну подобную станцию в Барнауле откроют в 2019 году. Кроме того, есть планы запустить такой объект в районе села Сростки.
"Благоприятная экология Алтайского края — это то, чем мы можем гордиться, и то, что должны беречь. Развитие электротранспорта — один из способов достижения этой цели", — подчеркнул Николай Пантелеев.
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