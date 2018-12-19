Как выиграть билеты на каток с Русским Радио Барнаул

Русское Радио Барнаул позаботилось о досуге своих слушателей на новогодних каникулах и подготовило сертификаты на музыкальный каток.
Ежедневно с 17 по 25 декабря 2018 года настраивайтесь на частоту 105.4 FM и слушайте программу "Стол заказов" с 18.00 до 19.00
Участвуйте в эфирной игре "Музыкальный каток" и получайте сертификат на 10 посещений крытого катка.
Для этого слушателю необходимо дозвониться в прямом эфире и прокатится на нашем импровизированном катке. А на чем катаются на катке? Правильно — на коньках. Вот эти самые коньки для себя слушателю и необходимо подобрать.
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