Если хотите забрать парочку билетов в кино, то внимательно слушайте Европу Плюс Барнаул с 17 по 29 декабря 2018 года.
Дозванивайтесь в прямой эфир программ "Европейское утро" и "Барнаул ONLINE", где Вика Романова и Олег Шишкин будут проверять ваши кинознания. Весь год, слушатели радиостанции смотрели самые лучшие фильмы первыми вместе с Европой Плюс – "Мстители", "Фантастические твари", "Мир Юрского периода", "Первому игроку приготовиться" и многие другие. Теперь пришел черед узнать, насколько хорошо вы их запомнили.
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