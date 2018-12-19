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Законопроект, который возвращает возможность оборудования курилок в аэропортах, был рекомендован думским комитетом по охране здоровья к принятию. Речь идет об изолированных помещениях в зонах для зарегистрированных пассажиров, для работников авиакомпаний и самих аэропортов. Автором законопроекта стал депутат от "Единой России" Сергей Боярский, его внесли в прошлом году, пишет "Коммерсант".

В пояснительной записке говорится, что за четыре года существования закона о запрете курения на территории и в помещениях аэропорта у эксплуатантов авиатранспортных узлов накопилось достаточно данных, которые позволяют оценить эффективность принятого решения. Так, согласно данным опроса ВЦИОМ, в 2015 году среди пассажиров аэропортов "Шереметьево", сочинского и других авиаузлов "37% опрошенных лично сталкивались с нарушителями запрета на курение в помещениях аэропортов". В 2016 году 33% авиапассажиров не соблюдали запрет на курение в общественных местах. А в справке, которую предоставила администрация "Шереметьево", говорится, что в 2016 году было зафиксировано 27 жалоб от пассажиров на незаконное курение в туалетах и других помещениях.

Также за шесть месяцев 2014 года "было возбуждено 1938 дел об административных правонарушениях в связи с курением на территории аэропорта "Шереметьево", — отмечается в пояснительной записке. Авторы инициативы подчеркивают, что работники авиаузла и линейные отделы внутренних дел на транспорте не могут постоянно контролировать потенциальных нарушителей, так как их основной обязанностью является обеспечение безопасности.

"Нужно бороться с курением, не с курильщиками",— заявил глава думского комитета. По его словам, организация курилок в аэропортах должна идти параллельно с ужесточением контроля за исполнением антитабачного законодательства.

По мнению замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая, наличие "курилок" увеличивает потребление табака. "Курилки — это не способ изоляции курильщика, это, кроме всего прочего, еще и способ социализации курения как такового. На этот счет существует достаточно много научных данных, которые показывают, что сам по себе факт наличия курилок влияет на потребление табака", — объяснил эксперт, выразив уверенность, что курилками будут пользоваться не только заядлые курильщики.

После того, как в 2017 году Боярский внес инициативу на рассмотрение, в апреле текущего года комитет ГД по транспорту и строительству поддержал проект закона. При этом инициативу не одобрили Минздрав и Роспотребнадзор.