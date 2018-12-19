Фото: 62info.ru
Запрет на ночную парковку вводят еще на трех участках улично-дорожной сети Барнаула с 19 декабря.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в целях беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники парковку с 22:00 до 07:00 запретят в следующих местах:
- улица Шевченко, от проспекта Ленина до здания № 73а к3 по проспекту Комсомольскому;
- улица Анатолия, от улицы Максима Горького до проспекта Ленина;
- улица Попова, от улицы Юрина до улицы Гущина.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, с ноября ночную парковку массово запретили почти на двух десятках участков улиц, а с 28 декабря подобное ограничение будет введено на участке улицы Юрина.
Комментарии
Блин, пусть уберут машиновоз с Шукшина между домами 19 и 28, уже больше недели стоит