За 2018 год проникновение смартфонов в сегменте B2G "МегаФона" на территории Сибири выросло на 7%. Рост обеспечили две марки смартфонов – Huawei и Xiaomi.
По сравнению с началом 2018 года количество B2B-клиентов "МегаФона", использующих в своей работе смартфоны, увеличилось на 7%. Самой популярной маркой у государственных заказчиков остается Samsung, на которую приходится 24% от общего числа всех трубок. На втором месте – Huawei (20%), а третье место поделили Apple и Xiaomi (9%).
При этом в количественном выражении только три марки продемонстрировали рост: Xiaomi (+92%), Huawei (+38%) и Apple (5,7%). Смартфонов всех остальных производителей стало на руках у B2G-абонентов меньше.
В ТОП-5 самых популярных моделей смартфонов вошли следующие модели: Huawei Y5c, Huawei Ascend Y336, Apple iPhone 5S, Samsung Galaxy J1 и Xiaomi Redmi 4X. Всего за 2018 год мобильный трафик пользователей смартфонов госсегмента вырос на 25%.
*Хуавей, Ксиаоми, Самсунг, Эппл – прим.ред.
Комментарии
А как же Yota Phone? Повертели его в руках, показали, чтобы народ брал, а пользуются иностранщиной.