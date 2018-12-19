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Смертельное ДТП с участием фуры, которой управлял житель Барнаула, произошло накануне вечером в Черепановском районе Новосибирской области.
Авария случилась на 127 километре "Чуйского тракта".
"Произошло лобовое столкновение двух автомобилей. 58-летний житель Барнаула, управляя автомобилем MAN, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилями "Газель" и Mazda5. В результате ДТП 35-летний водитель "Газели" от полученных травм скончался на месте", — отмечают в ГУ МВД по Новосибирской области.
Водитель грузового автомобиля был госпитализирован в больницу с тяжелой травмой головы. Также ушиб грудной клетки получила 24-летняя женщина, управлявшая автомобилем Mazda5.
По факту смертельной аварии проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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