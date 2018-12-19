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Житель Заринского района подозревается в убийстве своего знакомого — по данным следствия, мужчина зарубил свою жертву топором.
Как сообщили в региональном управлении СКР, тело 55-летнего мужчины было обнаружено 12 декабря в своем доме в одном из сел района. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Вскоре был задержан 35-летний подозреваемый. Согласно версии правоохранителей, вечером 7 декабря подозреваемый пришел в гости к местному жителю, который был крайне не доволен его приходом и попросил уйти.
"На этой почве между мужчинами произошел конфликт. С целью избежания дальнейшего конфликта их общий знакомый вывел незваного гостя из дома. Однако через некоторое время подозреваемый вернулся в помещение с целью "разобраться" с хозяином. Пройдя в дом, он взял около печки топор, и, подойдя к мужчине, со значительной силой нанес ему несколько ударов по голове, после чего покинул место преступления. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте", — уточняют в СКР.
Также отмечается, что желая скрыть следы преступления, мужчина избавился от вещественных доказательств, спрятав их в топки печи.
В данный момент подозреваемый находится под стражей.
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