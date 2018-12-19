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Каждый третий работодатель начнет 2019 год с увольнений

, ИА "Амител"
Новую систему премирования введут 25% работодателей

Фото: autoexpertnost.ru

Каждый третий работодатель (33 процента) намерен в новом году обучать своих сотрудников. Об этом они сообщили исследователям портала Rabota.ru в ходе опроса, посвященного планам работодателей на 2019 год. В нем приняло участие 300 работодателей, пишет "Российская газета".

Итак, большинство, как уже упоминалось, задумались об обучении сотрудников. В основном, такие планы есть у работодателей IT и финансовой сферы, а также у компании, предоставляющих услуги бизнесу. Меньше всего готовы заниматься обучением представители строительной отрасли.

Каждый четвертый работодатель, 25 процентов, решил ввести новую систему премирования работников, пересмотреть KPI (ключевые показатели эффективности). Больше всего это коснется автомобильного бизнеса и ритейла. 23 процента работодателей предполагают сократить штат. Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах "медиа и маркетинга", а также и "продукты питания". Меньше всего — в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса. Чуть меньше — 18 процентов, напротив, намерены расширить штат.

Больше всего настроены набирать персонал компании, оказывающие услуги для бизнеса и IT-компании. Об открытии новых направлений деятельности компаний думают 20 процентов опрошенных работодателей. Чаще всего об этом думают в IT-сфере. 17 процентов планируют увеличить бюджет на рекламу и продвижение, и здесь опять о себе заявляют IT-компании и строительные. При этом девять процентов опрошенных планируют напротив сократить бюджет на рекламу и продвижение. Среди них в основном ритейл.

Каждый десятый работодатель, 12 процентов, хотят ввести новые нематериальные бонусы для работников. Больше всего таким образом мотивировать сотрудников намерены компании, предоставляющие услуги для бизнеса, меньше всего — компании финансового сектора. Еще десять процентов респондентов решили сосредоточиться на одном направлении бизнеса, шесть процентов — переехать в связи с расширением компании.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

19.12.2018 12:00
Грантштейн

"Хорошее" начало года.
Продолжение прежних четырех лет...

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19.12.2018 12:05
Вованаммалосанкций!!

А где обещанные 25 млн рабочих мест, к 2020 году

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