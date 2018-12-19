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Барнаульский Дворец спорта планируют продать владельцу "Карандин-Арены"

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Сделка может состояться уже в ближайшие несколько недель

Фото: ХК "Динамо-Алтай"

Крайсовпроф официально расторг договор аренды с фирмой "Дворец зрелищ и спорта" и в ближайшее время может продать объект бизнесмену Михаилу Дроздову, который является владельцем другого спортивного объекта — "Карандин-Арены", сообщили Amic.ru сразу несколько источников. Сумма сделки неизвестна, но по некоторым данным она может завершиться в ближайшие несколько недель. Новый собственник планирует сохранить и отремонтировать объект.

Ранее директор фирмы-арендатора профсоюзного имущества Юрий Пятанин сообщил "Вести Алтай", что потенциальные инвесторы уже были во Дворце для того, чтобы оценить предварительные затраты на ремонт.

Бизнесмен Михаил Дроздов уже несколько раз пытался купить крупнейшую арену края. Однако якобы предложение не устроило Крайсовпроф. Они требовали 100 миллионов, а Дроздов предлагал только 30. В ноябре губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил спортивное мероприятие в "Карандин-Арене", где встретился в том числе и с господином Дроздовым. По информации Amic.ru, правительство края заинтересовано сохранить Дворец спорта и сделает все, чтобы объект был отремонтирован.

Накануне Коллегия Алтайского краевого суда оставила в силе решение о приостановлении работы Дворца зрелищ и спорта в Барнауле. Эксплуатация здания Дворца зрелищ и спорта в Барнауле приостановлена решением Железнодорожного районного суда краевой столицы от 7 августа.

Из-за закрытия арены в Барнауле отменили несколько концертов звезд эстрады. Сейчас собственники Дворца — "Крайсовпроф" — вынуждены нести многомиллионные убытки. Сам спортивный объект сейчас завален снегом, к нему не прочищены дорожки, и учитывая, что рядом снежный городок, зрелище в духе постапокалиптических фильмов.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался о возможной покупке Дворца спорта. По его словам, краевые власти намерены капитально отремонтировать объект. По предварительным данным, это может потребовать до 500 миллионов рублей. Хотя по другим данным сумма может составлять до миллиарда рублей.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

19.12.2018 11:58
гость

Что и требовалось доказать!

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19.12.2018 12:05
- гость -

у нас же госсобственность нерентабельна, мы и забыли про это...

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19.12.2018 12:15
- гость -

Однако якобы предложение не устроило Крайсовпроф. Они требовали 100 миллионов, а Дроздов предлагал только 30.

но стоило включить административный ресурс в виде пожарников и суда - предложение, спустя непродолжительный период времени, всех устроило))

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19.12.2018 12:20
Злая гостья

Причем сначала его отремонтируют, а потом продадут?

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