Фото: ХК "Динамо-Алтай"
Крайсовпроф официально расторг договор аренды с фирмой "Дворец зрелищ и спорта" и в ближайшее время может продать объект бизнесмену Михаилу Дроздову, который является владельцем другого спортивного объекта — "Карандин-Арены", сообщили Amic.ru сразу несколько источников. Сумма сделки неизвестна, но по некоторым данным она может завершиться в ближайшие несколько недель. Новый собственник планирует сохранить и отремонтировать объект.
Ранее директор фирмы-арендатора профсоюзного имущества Юрий Пятанин сообщил "Вести Алтай", что потенциальные инвесторы уже были во Дворце для того, чтобы оценить предварительные затраты на ремонт.
Бизнесмен Михаил Дроздов уже несколько раз пытался купить крупнейшую арену края. Однако якобы предложение не устроило Крайсовпроф. Они требовали 100 миллионов, а Дроздов предлагал только 30. В ноябре губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил спортивное мероприятие в "Карандин-Арене", где встретился в том числе и с господином Дроздовым. По информации Amic.ru, правительство края заинтересовано сохранить Дворец спорта и сделает все, чтобы объект был отремонтирован.
Накануне Коллегия Алтайского краевого суда оставила в силе решение о приостановлении работы Дворца зрелищ и спорта в Барнауле. Эксплуатация здания Дворца зрелищ и спорта в Барнауле приостановлена решением Железнодорожного районного суда краевой столицы от 7 августа.
Из-за закрытия арены в Барнауле отменили несколько концертов звезд эстрады. Сейчас собственники Дворца — "Крайсовпроф" — вынуждены нести многомиллионные убытки. Сам спортивный объект сейчас завален снегом, к нему не прочищены дорожки, и учитывая, что рядом снежный городок, зрелище в духе постапокалиптических фильмов.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался о возможной покупке Дворца спорта. По его словам, краевые власти намерены капитально отремонтировать объект. По предварительным данным, это может потребовать до 500 миллионов рублей. Хотя по другим данным сумма может составлять до миллиарда рублей.
Комментарии
Что и требовалось доказать!
у нас же госсобственность нерентабельна, мы и забыли про это...
Однако якобы предложение не устроило Крайсовпроф. Они требовали 100 миллионов, а Дроздов предлагал только 30.
но стоило включить административный ресурс в виде пожарников и суда - предложение, спустя непродолжительный период времени, всех устроило))
Причем сначала его отремонтируют, а потом продадут?
Отремонтируют за 500млн, а продадут за 30млн, хороший бизнес, че...
есть информация что дворец продадут, но не Дроздову, а господину Ш....я, итог думаю всем понятен. Тем более уже известно , что парку напротив театра тоже не продлили аренду.
верить конечно в это не хочется, лучше дроздов
19.12.2018 12:39
- гость -
Дрозов лучше? Это Дроздов то лучше?
А вы не в курсе кто такой этот Мишаня Дроздов? Не помните Ауди Ку7 и сбитую насмерть девушку? А не помните, что в биографии этого гражданина были еще ДТП со смертельным исходом?
....Господин Дроздов(((((Тьфу! Позорище!!!Преступника господином называть(((
Виновность устанавливается судом. Человек за СВОИ, не на ВОРОВАННЫЕ, деньги, создает спортивные объекты. Это разве плохо? Хотя для жителей Алтайского края характерно именно заглядывание в карман, осуждение, поиски подвоха, и смиренное повиновение власти в глаза и хаяние за глаза. Радуйтесь, что хоть кому то не все равно.
19.12.2018 13:06
- гость -
Простите, но вы кусок идиота.
По личности Мишани я здесь более ничего говорить не буду, этого не требуется. Все всё знают о нём.
А вот про Мишанин бизнес вы в курсе? Вы его аудитор? А может главбух? Откуда этот ваш пассаж про "свои"?
Вы на деньгах печать Мишани "мои личные, не ворованные" видели?
И ещё про власть: пока что мы видим, что Мишаня при всех властях в "азях". Был один губер - он там тёрся. Теперь с другим фотается и принимает его.
19.12.2018 13:06
- гость -
миша, залогинься
Ссыкуша-бегунок с двумя смертельными ДТП
про "дроздов лучше"....думаю имелось ввиду не личность (это отдельная тема), а хотя бы шанс сохранить спортивный объект, а не получить очередной жил комплекс в центре города
19.12.2018 13:32
- гость -
А вы про монополизм слышали? Владелец одного спортивного объекта покупает другой спортивный объект той же специализации, что и свой, и при этом у него нет актуальных конкурентов)
Почему вы думаете, он не станет в угоду своему бизнесу ломать ДС, тем более, что купит его явно не за те деньги, что он стоит по рынку? Слишком большой разбег цен продавца (100 лямов) и покупателя (30 лямов) для обычного торга. Обычно, при нормальной сделке купли-продажи какой-либо недвиги, оценки сторон разнятся не больше 10% стоимости объекта, опять же, если это реальные стороны договора.
Зачем ему вваливать десятки, а то и сотни миллионов рублей, чтобы привести в порядок ДС? Он тем самым востребованность своего объекта снижает. А в него тоже не 5 копеек вкинуто.
Если уж так хотите гарантий, что ДС сохранится, то пусть профсоюзы его отдадут креавым властям, а те продадут инвестору с обременением - восстановить, и не менять профиль лет 20, например.
19.12.2018 13:42
Грантштейн, у краевых властей есть уже похожий объект. Могу адрес напомнить пр. Сибирский 52)))
19.12.2018 13:50
Шатал Труба
Там что-то построено? Или проектная документация и немного залитого фундамента?
19.12.2018 13:42
Грантштейн
"...Если уж так хотите гарантий, что ДС сохранится, то пусть профсоюзы его отдадут креавым властям, а те продадут инвестору с обременением - восстановить, и не менять профиль лет 20, например..." надеюсь на это, но здравый смысл к сожалению не всегда на первом месте. Я думаю окупаться будет и две арены.
Только вот, в определенных кругах уверены в продаже дворца господину Ш...нии и постройке там жил комплекса
грантштейн если есть деньги, то покупайте и ремонтируйте. там ремонт делали в прошлый раз при секретаре горкома баварине. жители будут вам только благодарны. как говорится вечерний бриз вам в спину.
19.12.2018 13:52
Грантштейн, так к проедь, посмотри!!! На не много залитый фундамент, нового Ледового дворца, для хоккейного клуба "Алтай"!!!
19.12.2018 13:57
Шатал Труба
"Алтай" на Карандине играет.
А Путиловскую только в планах на 2019 год на объект выдвинуться.
19.12.2018 13:56
- гость -
Я на объекты Мишани Дроздова ногой не ступлю.
19.12.2018 14:03
Грантштейн, выдвинутся в 2019г???? Ну ты жжешь!!! Он еще в 2014 году должен был сдаться.
http://www.amic.ru/news/380111/
Мне как жителю этого города без разницы кому продадут этот несовременный разрушающийся дс. Впринципе не вижу смысла строить и ледовый дворец. Тоже мне хоккеисты хреновы. Никогда в гооде не будет суперкоманды. Пусть все будет по закону. Кто больше денег дает продавцу тот и покупает. А эти споры о сохранении дс или строительстве жк бессмыслены и не дают горожанам ничего