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Антимонопольщики пресекли распространение ненадлежащей рекламы водки, сопровождающейся известной песней в исполнении Григория Лепса, в магазинах торговой сети "Мария-Ра" в Барнауле.
Как сообщили в краевом управлении ФАС, с заявлением в надзорное ведомство обратился неравнодушный гражданин.
"В рамках расследования управлением установлено, что трансляция аудиорекламы алкогольной продукции шла через СМИ — радиоканал "Еврозвук" (ООО "Твоё радио") в рамках договорных отношений с ООО "Розница К-1". В связи с тем, что действующим рекламным законодательством установлен прямой запрет на рекламу алкогольной продукции в радиопрограммах, реклама водки, распространяемая на радиоканале "Еврозвук" в магазинах торговой сети "Мария-Ра", признана ненадлежащей, нарушающей п.3 ч.2 ст. 21 Федерального закона "О рекламе", — констатируют в УФАС.
В итоге трансляция данного рекламного аудиоролика в магазинах "Мария-Ра" была прекращена, а рекламораспространитель будет привлечен к административной ответственности.
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