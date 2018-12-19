Фото из соцсетей и сети интернет
"Мисс Вселенная" — ежегодный международный конкурс красоты, проводящийся с 50-х годов XX столетия. Входит в "Большую четвёрку" наряду с конкурсами "Мисс Мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля".
В этом году конкурс выиграла 24-летняя филиппинка Катриона Грэй. А кто же становился и как выглядят предыдущие обладательницы заветной короны, смотрите в нашей фотоленте.
Комментарии
ОКСАНА фЕДОРОВНА!!!!!!!!!!!!!!!! АХАХАХАХА!
19.12.2018 13:27
- гость -
ОКСАНА фЕДОРОВНА!!!!!!!!!!!!!!!! АХАХАХАХА!
Тоже посмеялся
самые красивые - венесуэлки