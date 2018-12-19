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Сотрудницу подведомственного Минфину Камчатки учреждения, которая сравнила пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным, привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу администрации края.
Инцидент произошел 19 ноября в центре Петропавловска-Камчатского. Стражи порядка задержали 67-летнего мужчину, который живет в Елизовском районе. У него были изъяты ружье ИЖ-12 со спиленными стволом и прикладом, а также шесть патронов. Пенсионера поместили в психоневрологический диспансер. Позднее в соцсетях появилось видео этого инцидента, снятое на телефон из окна кабинета в здании правительства Камчатского края. Женский голос за кадром прокомментировал происходящее так: "Это только этим, это только дротиком, как животное — чпок, чтобы он отрубился". Тогда власти края заявили, что распространившую запись чиновницу уволили, а судьбу комментировавшей за кадром происходящее женщины решит комиссия по этике.
"Женщина, которая позволила некорректное высказывание, работает программистом в подведомственном краевому Министерству финансов учреждении — КГБУ "Центр финансового обеспечения". По итогам заседания комиссии по соблюдению правил служебного поведения принято решение привлечь сотрудницу к дисциплинарной ответственности в форме замечания", — цитирует агентство слова представителя пресс-службы.
Он добавил, что речь идет не об устном замечании, а о документально оформленном дисциплинарном взыскании.
По данным агентства, сейчас в отношении задержанного пенсионера возбуждены два уголовных дела за незаконное ношение и переделку огнестрельного оружия.
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