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Американский режиссер Джордж Лукас, чье состояние оценивается в 5,4 миллиарда долларов, в очередной раз возглавил рейтинг самых богатых знаменитостей по версии журнала Forbes. В тройку лидеров попали также режиссер Стивен Спилберг и телеведущая Опра Уинфри, пишет РИА Новости.
Уточнятся, что общее состояние знаменитостей из топ-10 составляет 18,7 миллиарда долларов, что на 4% больше, чем годом ранее.
Так, состояние Спилберга оценивается в 3,7 миллиарда долларов, а Опры — 2,8 миллиарда. На четвертой строчке расположился легендарный баскетболист Майкл Джордан (1,7 миллиарда долларов). Его состояние, по данным издания, за год выросло на 400 миллионов долларов.
В перечень также попали модель Кайли Дженнер (900 миллионов долларов), рэперы Jay-Z (900 миллионов) и Diddy (825 миллионов), иллюзионист и шоумен Дэвид Копперфильд (875 миллионов), гольфист Тайгер Вудс (800 миллионов), а замыкает топ-10 автор детективных романов Джеймс Паттерсон с состоянием также в 800 миллионов долларов.
В прошлом году Лукаса также называли богатейшей знаменитостью по версии Forbes с состоянием в 5,5 миллиарда долларов.
Традиционный рейтинг учитывает как доход компаний знаменитостей, так и стоимость принадлежащей им недвижимости, предметов искусства. Обязательный критерий — кандидат должен быть "гражданином США, заработавшим на своей славе".
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