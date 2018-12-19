Центральный комитет КПРФ составил рейтинг медийной активности действующих депутатов-коммунистов за ноябрь 2018 года. В него вошли все депутаты фракции КПРФ в Алтайском краевом Законодательном Собрании. Но расстановка сил сомнительна.
Так, самую высокую строчку рейтинга занимает Владимир Попов, который, по данным КПРФ, был упомянут в 100 сообщениях в СМИ. Он на 24 месте из 413. И уже это странно, ведь Попов не является активным спикером в краевых СМИ, не выступает с инициативами и законопроектами. Его имя в последние месяцы чаще упоминается в сообщениях о скандалах в партии. Попов один из тех, кто был исключен из партии в 2018 году, но остается депутатом фракции КПРФ.
Следом идет (34 место, 75 упоминаний) экс-глава фракции и действующая глава реготделения КПРФ в Алтайском крае Мария Прусакова. Функций руководителя она не исполняет уже полгода, но как спикер в СМИ появляется. Её имя также упоминается в связи с конфликтом в КПРФ.
А вот новый глава фракции Максим Талдыкин в СМИ в ноябре появлялся только 33 раза, и это 86 место рейтинга.
Юрий Астанчик имеет 16 упоминаний (152 место), Андрей Сартаков 15 упоминаний (158 место), Вероника Лапина — 10 (193 место), Вячеслав Початов — 10 (194 место). Олег Кравченко в СМИ не упоминался. Хотя на сайте Amic.ru выходила как минимум одна публикация в ноябре с его именем.
Также в КПРФ подготовили рейтинг фракций. Коммунисты алтайского парламента на 11-м месте среди регионов России, в ноябре от них было 986 сообщений.
Комментарии
Расклонировать бы Бондаренко и к нам отправить. Может быть что-то стало бы лучше в крае