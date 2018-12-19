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Жительница Змеиногорска предстала перед судом по обвинению в убийстве своего гражданского супруга — женщину приговорили к 7,5 года колонии.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых оказалась 39-летняя женщина. Преступление было совершено вечером 31 августа этого года, когда обвиняемая, будучи в состоянии опьянения, поссорилась с сожителем.
В ходе конфликта она ножом нанесла 35-летнему мужчине ранения в область шеи и грудной клетки. Потерпевший скончался на месте.
"О случившемся женщина сама сообщила в правоохранительные органы, рассказав об обстоятельствах преступления", — добавляют в СКР.
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