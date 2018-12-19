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Средний размер взятки в РФ за девять месяцев 2018 года составляет порядка 610 тысяч рублей, а общая сумма выявленных взяток достигла 1,8 млрд рублей. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.
"Общая сумма взяток, которая проходит по всем выявленным уголовным делам по статье 290 УК РФ (получение взятки) составила 1,8 млрд руб., а средняя сумма взятки — 609 тыс. руб.", — цитирует агентство его слова.
Куренной отметил, что за этот же период взятки в значительном размере — от 25 до 150 тысяч рублей — выявлялись в 826 случаях на общую сумму более 48 миллионов рублей.
Касаясь в целом статистики в данной сфере, по словам представителя ГП, рост данного вида преступления составил 3% по сравнению с 2017 годом. "Если говорить по двум составам — получение взятки и дача взятки, то по первой статье (290 УК РФ) рост почти 9%, а по статье 291 УК РФ — рост на 2,2%", — уточнил Куренной.
Он также уточнил, что на 16% увеличилось число дел о посредничестве во взяточничестве.
При этом снизилось количество мелких взяток — на 2,2%.
Комментарии
610 тысяч рублей - Едрид мадрид! Это за что же такие фантики? Это сколько же они себе пельменей тогда положили?
Существование такой информации уже говорит о глубоко больном государстве.
эт, наверное, врачи и учителя по столько брали