Фото: barnaul.org
Новый светодинамический фонтан, который в данный момент монтируют на площади Октября в Барнауле, планируют запустить в субботу, 22 декабря, сообщает пресс-центр городской администрации.
В настоящий момент конструкция собрана наполовину. За минувшие сутки специалистам удалось смонтировать центральный элемент конструкции высотой семь метров и диаметром восемь метров.
Сейчас ведется установка двух боковых спиралевидных элементов длиной около 50 метров каждый.
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Ранее сообщалось, что на создание конструкции было израсходовано около двух тонн металла и более 25 тысяч светодиодных пикселей.
Также отметим, что компьютерную программу, которая будет управлять светодинамическими эффектами, разработали в Алтайском государственном техническом университете имени Ползунова.
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