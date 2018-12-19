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Роскомнадзор со следующего года собирается внедрить новую технологию блокировок Telegram за 20 миллиардов рублей. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на Русскую службу Би-би-си и ее источники.
Уточняется, что речь идет о технологии DPI (от английского deep packet inspection — "глубокий анализ пакетов"). Программно-аппаратный комплекс, который устанавливается у провайдера, анализирует весь проходящий трафик и выделяет особенности, свойственные конкретным сайтам или приложениям. Данный комплекс может отсекать и нежелательный трафик. Сообщается, что сейчас оборудование на основе технологии DPI испытывают в одном из регионов страны.
Оборудование для блокировки мессенджера будет закуплено за счет государства. Его установят на сетях крупных операторов в узловых точках рунета.
Напомним, 16 апреля Роскомнадзор стал блокировать мессенджер из-за отказа руководства Telegram предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки. В данный момент доступ к мессенджеру блокируется по IP-адресу, в результате чего происходят сбои в работе других ресурсов. Так, весной этого года РКН заблокировал порядка 11 миллионов IP-адресов, часть из которых использовали интернет-магазины, логистические компании и СМИ.
В то же время, несмотря на попытки РКН заблокировать Telegram, его еженедельная аудитория растет. Согласно данным Mediascope, за год она увеличилась в 1,5 раза — до 3,4 миллиона человек.
Комментарии
Вот где наши налоги. Деньги на ветер. Очередной пример как государство выкидывает деньги.
Почему нельзя потратить эти 20млрд. на ремонт дорог, больниц, школ и дет.садов? Нет, мы будем бороться с ветряными мельницами!
Не, ну ребята так зарабатывают - им на дороги и больницы плевать и они прекрасно понимают, что заблокировать не удастся...
Н-да... И после этого они будут говорить "платите налоги"?
20 миллиардов?
19.12.2018 13:45
- гость -
Потому что на больницы и дороги их придется ПОТРАТИТЬ, а на борьбу с Телеграмом - можно положить себе в карман.
Читают этот Телеграмм только в гору.
И да, согласен, эти 20 ярдов будут потрачены вникуда)
Хотя как вникуда) Кому надо обязательно перепадет на исполнении заказа)
Фейк, ну не может быть такого
Блин, дайте мне 5 мультов на квартиру, я этот телеграм найду и взорву вместе с разработчиками. Мне ничего больше не надо, только квартиру!
Конечно фейк, но затем у братвы появится недвига в Эмиратах и в прочих забугорных местах!