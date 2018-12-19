Фото: agssib.agro2b.ru
Проект, направленный почти на троекратное увеличение экспорта продукции АПК к 2024 году, утвержден в Алтайском крае, сообщает региональное управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
В ведомстве уточняют, что в соответствии с поручениями Минсельхоза России к 2024 году поставлена задача увеличить экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия из Алтайского края в 2,7 раза.
Если говорить о конкретных показателях, то цель регионального проекта выглядит так — объем экспорта продукции АПК в стоимостном выражении должен быть увеличен со 185,8 миллиона долларов по итогам 2017 года до 501 миллиона долларов США к концу 2024 года.
"К 2024 году экспорт масложировой продукции должен составить 130 миллионов долларов, злаков — 28 миллионов, рыбной продукции — 2,5 миллиона, молочной и мясной продукции — 15 миллионов, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — 205,5 миллиона и прочей продукции АПК — 120 миллионов долларов", — добавляют в "Алтайпищепром".
Комментарии
Так отказываться от долларов сказали? Или АК другой?
"Так отказываться от долларов сказали? Или АК другой?"
Просто есть политика для народа ("все говорят, что мы вместе, но немногие знают в каком" и реальная!
при такой стоимости ГСМ как бы в 3 раза экспорт не упал с лукошком тяжело сеять
Прежний тож заявлял программу "Развития Приобья", в итоге изумрудная страна, западное, свинокомплекс в Ребрихе и ещё пара десятков банкротов на сумму в три бюджета Алтайского края. Неужели повторит?
В
алигархическом(извините - социальном!) государстве так и должно быть! Продали хороший первичный продукт за $ (получили прибыль), закупили там конечный продукт - продали в своем государстве (получили прибыль), поменяли по хорошему курсу (сами установили) $ на рубли, расплатились с работниками (получили прибыль). И всё в бюджет, стабфонды, ценные бумаги заокеанских "партнеров"