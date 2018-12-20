В 2019 году в Алтайском крае повышение тарифов произойдет дважды: с 1 января и с 1 июля. Власти региона установили обязательные по закону индексы роста платы граждан. Однако несколько муниципалитетов региона поднимут тарифы выше этой планки.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, в следующем году тарифы вырастут дважды, в текущем году это произошло всего один раз. Причина тому — повышения ставки НДС с нового года с 18% до 20%.

Власти региона утвердили индекс изменения платы по Алтайскому краю (на сколько максимально может вырасти общая плата граждан): с 1 января не более чем на 1,7%, с 1 июля не более чем на 4,8%. Те же границы установлены для всех городов и сел региона. Однако тут есть несколько исключений. Так, в Рубцовске плата за комуслуги с 1 января 2019 года вырастет на 4,2%, а не на 1,7%, как по краю. Теплоснабжение в начале года подорожает на 5,9%, зато во втором полугодии подорожания не будет. Горячая вода сначала подорожает на 5,4%, затем на 1,1%. Обоснование такое: "утверждение графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию". А со второго полугодия на 10,4% подорожает холодное водоснабжение.

Для сравнения: в Барнауле тепло, горячая и холодная вода с начала года подорожают на 1,7%, затем на 2,4%.

Сверх предела вырастут тарифы в двух селах Благовещенского района. В селах Леньки и Дмитриевка с 1 января плата за коммунальные услуги вырастет, как и в среднем по краю, на 1,7%. А вот во втором полугодии сразу на 11,9%. Обоснование здесь такое: "устранение имеющихся дисбалансов при регулировании тарифов и доведение уровня оплаты коммунальных услуг до 100% установленных экономически обоснованных тарифов". Так, с 1 июля отопление здесь станет дороже не на 2,4%, как в среднем по краю, а на 35,7%. В селе Суворовка, поселках Преградинка и Хорошавка во втором полугодии совокупная плата вырастет на 14,8%. Здесь с июля тариф на отопление увеличится на 49,9%.