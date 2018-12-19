Фото: cdn.lifehacker.ru
Миллиардер и владелец космической компании SpaceX из США Илон Маск провел презентацию и открыл первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что туннель заработает 10 декабря, но запуск проекта перенесли.
В ходе презентации предприниматель заявил, что для быстрого проезда по туннелю у машин сделают выдвижные боковые колеса, которые могут выдвигаться и убираться при необходимости. В демонстрации была показана машина марки Tesla.
Маск уточнил, что подобные колеса могут сделать не только для Tesla, но и для других автономных электрокаров.
Также предприниматель рассказал, что можно ехать со скоростью свыше 240 километров в час. "На этой скорости кажется, что телепортируешь по городу... Во всех туннелях будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов", — рассказал Маск.
Агентство напоминает, что объявление о строительстве туннеля прозвучало в конце июня прошлого года.
Маск основал буровую компанию (The Boring Company, является игрой слов и переводится также как "скучная компания") в конце 2016 года. План предпринимателя предусматривает параллельное строительство двух сетей туннелей в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) и в столичном регионе на Восточном побережье. На следующем этапе не исключено создание подземных коридоров в Техасе или Сан-Франциско.
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никто не верил, но он это сделал для человечества!