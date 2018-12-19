Фото: vk.com/incident_22
Жители Бийска в социальных сетях обсуждают качество очистки дорог от снега.
Так, в паблике "Инцидент Бийск" появилась заметка с вопросом к профильным службам, почему в городе не чистят мост.
"Сколько можно-то?" — вопрошает автор заметки, подчеркивая, что после прошлого снегопада на объекте все так же было далеко от идеала.
Другие горожане замечают: "По-моему, ни один мост не чистят, я вообще чищенных дорог не особо вижу", "Весь город как бы не чистят", "Было по две полосы в каждую сторону, сейчас полторы, то есть чтобы вошли две машины необходимо, выезжать на трамвайные рельсы".
Впрочем, есть и такие, кто не согласен с критиками, заявляя, что последним следует самим выйти на очистку улиц от снега.
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