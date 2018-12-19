Фото: onlinetrade.ru
Роскачество провело исследование безопасности детских конструкторов, которые продают в торговых сетях и специализированных магазинах. Ведомство выяснило, что опасения по поводу свойств пластика таких игрушек, сделанных в Китае, беспочвенны, передает РБК.
Всего в исследовании участвовали конструкторы 20 торговых марок стоимостью от 199 до 4949 рублей. Специалисты проверяли их на токсичность и наличие постороннего запаха, изучали внешний вид, искали дефекты, определяли совместимость деталей и легкость их отделения. "Все конструкторы прошли проверку по 31 параметру качества и безопасности", — подчеркивается в исследовании.
В частности, эксперты изучили девять конструкторов, произведенных в Китае, и все они оказались безопасными. Кадмия, свинца, мышьяка, ртути, хрома или иных вредных веществ в составе пластика этих конструкторов не обнаружено. "Миф о токсичности всех "китайских" конструкторов не подтвердился, но важно отметить, что данные товары были приобретены в специализированных и сетевых магазинах", — заявили в ведомстве.
Выявленные нарушения в китайском конструкторе марки Bela, DIY и Lepin касались лишь маркировки: на упаковке не было даты изготовления, а у конструктора марки Lepin не указан завод-изготовитель изделия.
В исследовании также участвовал российский конструктор — все семь образцов оказались безопасными. В конструкторах двух торговых марок отсутствовала инструкция по сборке — это конструкторы "Фикси" (Bauer) и "Пластмастер". Также паровозик, который специалисты собрали по иллюстрации на этикетке конструктора последней торговой марки, не получилось перенести с места на место без повреждения конструкции.
Самым качественным конструктором для детей до шести лет эксперты Роскачества назвали продукцию торговых марок "Город мастеров" и Banbao (оба — по 4,65 балла).
Лучшими товарами в категории конструкторов для детей признали конструкторы марок Hasbro (4,85 балла), Lego (4,85), "Мир чудес" (4,85), Clementoni (4,75), Sluban (4,75), Mattel Mega Blocks (4,65) и Brick (4,65).
Комментарии