Фото: rusimperiainfo.com
Красноярский журналист Даниил Рубинович пожаловался в Следственный комитет на слова вице-президента и пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева, назвавшего главу Хакасии Валентина Коновалова "дебилом". Об этом пишет Znak.com, ссылаясь на пресс-службу СУ СКР по Хакасии.
Рубинович просит проверить слова пресс-секретаря "Роснефти" на возможное нарушение статей УК об оскорблении, разжигании ненависти и оскорблении представителя власти, а также о призыве к нарушению территориальной целостности РФ.
Поводом для данной жалобы стали слова Леонтьева в эфире радио "Комсомольская правда" 12 декабря. "Ну дебил поуправляет Хакасией, не будет Хакасии. Новую Хакасию где-нибудь надыбаем", — заявил он. Позднее Леонтьев объяснил, что сделал вывод о губернаторе, прочитав его тексты.
Пресс-секретарь хакасского отделения КПРФ Тайир Ачитаев тогда заявил "Коммерсанту", что Коновалов может подать на Леонтьева в суд и в партии начали уже обсуждать возможный иск с юристом.
Осенью этого года выборы главы Хакасии в двух турах выиграл кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Прежний глава региона Виктор Зимин снялся с выборов и ушел в отставку после первого тура. Перед вторым туром Леонтьев приезжал в Хакасию и записал в Абакане телесюжет, который мог бы скомпрометировать Коновалова, сообщали источники "Русской службы Би-би-си". По словам одного из них, у главы "Роснефти" Игоря Сечина были очень хорошие отношения с Зиминым.
Комментарии
Слышал, что глава Хакасии, Валентин Коновалов, закончил школу с медалью, а ВУЗ с отличием.