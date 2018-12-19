Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Алтайский край погрузится в период непогоды в четверг, 20 декабря — сначала в регионе ожидаются снегопады и метели, а затем наступит резкое похолодание.
"В южных и восточных районах снег, местами метель, на дорогах гололедица, местами снежные заносы", — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры составят -9...-14 градусов, по северо-западу -15...-20 градусов, с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 метров в секунду, по востоку порывы до 17 метров.
В Барнауле в четверг в начале дня ожидается снег, на дорогах гололедица. Днем будет -12 ... -14 градусов, с похолоданием в течение дня до -18...-20 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.
А уже в ночь на пятницу, 21 декабря, в Алтайском крае температуры составят -26…-31 градус, местами в южных и западных районах до -31…-36 градусов. В Барнауле будет -28…-30 градусов.
В контексте такого прогноза в ГУ МЧС по региону, обращаясь к жителям и гостям края, напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности.
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