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Международная платежная система Visa запускает сервис, позволяющий переводить деньги с карты на карту по номеру мобильного телефона получателя. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на трех контрагентов платежной системы.
Гендиректор Visa в России Екатерина Петелина сообщила изданию через пресс-службы, что в новой программе участвуют сразу четыре банка: ВТБ, "Русский стандарт", Тинькофф Банк, "Хоум Кредит".
По данным глобальной платежной системы, во всем мире РФ занимает первое место по сумме и количеству переводов денег с карты на карту.
Представители четырех банков подтвердили в разговоре с изданием участие в новом сервисе Visa.
Собеседник газеты, изучавший возможность подключения к новому сервису, заявил, что привязать к программе можно не только карты Visa, но и других платежных систем. Эти данные подтвердил и глава управления дебетовых карт и программ лояльности "Хоум Кредита" Георгий Сорокин.
"Клиентам не нужно будет задумываться, карта какой международной платежной системы у того, кому необходимо сделать перевод, нужно будет знать только номер телефона", — цитирует издание его слова.
Он, а также представители ВТБ и Тинькофф Банка добавили, что тарифы на переводы по номеру телефона не будут отличаться от комиссий за перевод по номеру карты.
Система переводов с карты на карту по телефонному номеру стала четвертой в РФ подобной платформой. Ранее подобные системы запустили Сбербанк и Mastercard. Система быстрых платежей от ЦБ РФ все еще находится в тестовом режиме, однако должна заработать в начале нового года. Последняя позволит переводить деньги не только по карточным счетам, но и по любым другим.
В начале сентября у Visa вышел схожий продукт, но только для пользователей Samsung — это переводы по номеру телефона в приложении Samsung Pay. Безопасность обеспечивает система токенов: вместо данных карты передается специальный идентификатор.
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